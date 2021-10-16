Во Франции суд отклонил иск Навального к компании Yves Rocher

Об этом сообщает DW .

Алексей Навальный обвинял производителя косметики в клевете и соучастии в фабрикации уголовного дела против него в России. Как заявили Уильям Бурдон и Амели Лефевр, адвокаты братьев Навальных, они намерены подать апелляцию на это решение.

Дело Yves Rocher было возбуждено в 2012 году. Речь идет о хищении средств российского филиала французской компании. Навальных обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и легализации средств. Братьев Навальных обвиняли в том, что они обманом навязали Yves Rocher свою фирму в качестве посредника при предоставлении транспортно-логистических услуг.

Алексей Навальный получил 3,5 года условно и 5 лет испытательного срока. Его брату Олегу дали 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, согласно которому приговор по делу Yves Rocher был признан политически мотивированным, своевольным и необоснованным.

В начале февраля 2021 года, когда Алексей Навальный вернулся из Германии, ему заменили условный срок по делу Yves Rocher реальным. С учетом отбытого домашнего ареста он должен провести в колонии около 2,5 лет.