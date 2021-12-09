Во Франции спустили на воду первый катер, построенный для украинских пограничников

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В настоящее время завершаются окончательные работы по монтажу, наладки и подготовки оборудования корабля к швартовым испытаниям. И уже весной, после проведения ходовых испытаний, ожидается прибытие нового катера в Украину", - говорится в сообщении.

Согласно контракту между Францией и Украиной для охраны украинских морских границ должны построить 20 катеров. Пять из них будут произведены на украинских мощностях в Николаеве с помощью французских специалистов.

Первый уже построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (55 км/ч). Испытания судна продлятся до конца января 2022 года.

В МВД отметили, что в ближайшее время во Францию поедут украинские моряки-пограничники, которые будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.