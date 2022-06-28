Во Франции спикером Национальной ассамблеи впервые стала женщина
Нижняя палата парламента Франции впервые в истории избрала на должность спикера женщину – ею стала 51-летняя Яэль Браун-Пиве
Об этом информирует "Европейская Правда" со ссылкой на AFP .
"В этом полуцикле, где история писалась так много раз, вместе мы только что открыли новую главу. Глава в большой книге нашей парламентской жизни. Глава из большой книги о равенстве между женщинами и мужчинами. Спасибо!" – написала Браун-Пиве в твиттере.
Новоизбранный спикер Национальной ассамблеи Франции – юрист-криминалист по профессии. Раньше она работала сначала в Париже, а затем на Тайване и в Японии.
До 2016 года она поддерживала социалистов, после чего присоединилась к партии Эмманюэля Макрона "Возрождение", которая тогда называлась "На марше".
С 2017 года Яэль Браун-Пиве возглавляла комитет по законам Национальной ассамблеи. А в 2018 году впервые выдвинулась на должность спикера, но затем сняла кандидатуру в пользу приближенного к Макрону Ришара Феррана.
До Браун-Пиве с 1956 года Национальную ассамблею Франции возглавляли 14 мужчин подряд.
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