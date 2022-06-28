Об этом информирует "Европейская Правда" со ссылкой на AFP .

"В этом полуцикле, где история писалась так много раз, вместе мы только что открыли новую главу. Глава в большой книге нашей парламентской жизни. Глава из большой книги о равенстве между женщинами и мужчинами. Спасибо!" – написала Браун-Пиве в твиттере.

Dans cet Hémicycle où l'histoire s'est tant de fois écrite, nous venons ensemble d'ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre du grand livre de notre vie parlementaire. Un chapitre du grand livre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci! #DirectAN pic.twitter.com/MWyU7eWdh8 — Yaël BRAUN-PIVET (@YaelBRAUNPIVET) 28 июня 2022

Новоизбранный спикер Национальной ассамблеи Франции – юрист-криминалист по профессии. Раньше она работала сначала в Париже, а затем на Тайване и в Японии.

До 2016 года она поддерживала социалистов, после чего присоединилась к партии Эмманюэля Макрона "Возрождение", которая тогда называлась "На марше".

С 2017 года Яэль Браун-Пиве возглавляла комитет по законам Национальной ассамблеи. А в 2018 году впервые выдвинулась на должность спикера, но затем сняла кандидатуру в пользу приближенного к Макрону Ришара Феррана.

До Браун-Пиве с 1956 года Национальную ассамблею Франции возглавляли 14 мужчин подряд.

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