Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заявление Борн во время визита в центр ЛГБТ+ в Орлеане по случаю 40-летия декриминализации гомосексуальности во Франции.

Отмечается, что посол по вопросам ЛГБТ+ будет назначен до конца года. Он (или она) будет координировать действия французского МИД по защите от дискриминации и продвижению прав ЛГБТ+ и будет представлять позицию Франции на мировой арене. Посол также будет заниматься вопросом всеобщей декриминализации гомосексуальности и трансидентичности.



"Битва менталитетов еще не выиграна. Ненависть к ЛГБТ+ сообществу продолжает дискриминировать, наносить вред и иногда даже убивать ее представителей", - отметила при этом Борн.



Также было объявлено о создании фонда в 3 млн евро для финансирования новых ЛГБТ+ центров. Фонд позволит создать десять новых центров, в дополнение к уже действующим тридцати пяти. По словам Борн, целью является открытие по крайней мере двух центров на каждый из регионов Франции и как минимум одного центра в каждом заморском регионе.

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