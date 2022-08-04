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Во Франции создадут должность посла по вопросам ЛГБТ+

4 августа, 2022 четверг
16:50
Мир ЛГБТ

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о создании новой должности, которая будет называться "посол по правам ЛГБТ+"

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заявление Борн во время визита в центр ЛГБТ+ в Орлеане по случаю 40-летия декриминализации гомосексуальности во Франции.

Отмечается, что посол по вопросам ЛГБТ+ будет назначен до конца года. Он (или она) будет координировать действия французского МИД по защите от дискриминации и продвижению прав ЛГБТ+ и будет представлять позицию Франции на мировой арене. Посол также будет заниматься вопросом всеобщей декриминализации гомосексуальности и трансидентичности.

"Битва менталитетов еще не выиграна. Ненависть к ЛГБТ+ сообществу продолжает дискриминировать, наносить вред и иногда даже убивать ее представителей", - отметила при этом Борн.

Также было объявлено о создании фонда в 3 млн евро для финансирования новых ЛГБТ+ центров. Фонд позволит создать десять новых центров, в дополнение к уже действующим тридцати пяти. По словам Борн, целью является открытие по крайней мере двух центров на каждый из регионов Франции и как минимум одного центра в каждом заморском регионе.

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