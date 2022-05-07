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Во Франции состоялась церемония инаугурации Макрона на второй президентский срок

7 мая, 2022 суббота
13:29
Мир

В субботу, 7 мая, в Париже состоялась церемония вступления Эммануэля Макрона на второй срок в должности президента Франции

Об этом сообщает Reuters .

Макрон принял присягу в Елисейском дворце. Он выбрал для церемонии 7 мая, поскольку он в этот день пять лет назад принял полномочия президента от Франсуа Олланда.

В речи после церемонии Макрон заявил, что второй срок будет новым, а не просто продолжением первого.

"Нам нужно вместе изобрести новый метод, далекий от заскорузлых традиций и рутины, с помощью которого мы сможем построить новый продуктивный, социальный и экологический контракт", – сказал Макрон.

Он подчеркнул, что сейчас мир оказался перед новыми беспрецедентными вызовами и вспомнил в этом контексте полномасштабную агрессию России против Украины.

Среди 500 гостей церемонии присутствовали экс-президенты Франсуа Олланда и Николя Саркози, бывшие премьер-министры Эдуар Филипп, Мануэль Вальс, Ален Жюппе и Жан-Пьер Раффарен.

44-летний Эммануэль Макрон стал первым после 1958 года президентом Франции, не принадлежащим коалиционному правительству, но был переизбран на второй срок.

Эммануэль Макрон был переизбран на второй срок 24 апреля. Во втором туре он набрал 58,55% и опередил Марин Ле Пен, за которую проголосовали 41,45% избирателей.

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