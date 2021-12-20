Во Франции шестеро детей получили вдвое большую дозу вакцины от коронавируса Pfizer

Об этом сообщает Le Figaro.

Такой инцидент произошел в центре вакцинации в Ле-Мане.

По данным агентства здравоохранения, передозировку дети получили по ошибке.

"Шестеро детей получили ошибочно дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Отметив эту аномалию, в дополнение к мерам, принимаемым к дозам последующих вакцин, врач Центра вакцинации немедленно связался с соответствующими семьями, чтобы проинформировать их и назначить с ними необходимые дальнейшие мероприятия", - говорится в сообщении.

В агентстве здравоохранения подчеркнули, что возможные последствия после передозировки для этих детей могут заключаться "в основном в лихорадке и болях в теле". При этом симптомы отсутствуют у пятерых, а у шестого ребенка наблюдались усталость и боль.