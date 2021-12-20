Во Франции шестеро детей получили вдвое большую дозу вакцины от коронавируса Pfizer
Шесть детей во Франции в возрасте от 5 до 11 лет получили большую дозу вакцины Pfizer: вместо 10 мкг им вкололи 20 мкг препарата
Об этом сообщает Le Figaro.
Такой инцидент произошел в центре вакцинации в Ле-Мане.
По данным агентства здравоохранения, передозировку дети получили по ошибке.
"Шестеро детей получили ошибочно дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Отметив эту аномалию, в дополнение к мерам, принимаемым к дозам последующих вакцин, врач Центра вакцинации немедленно связался с соответствующими семьями, чтобы проинформировать их и назначить с ними необходимые дальнейшие мероприятия", - говорится в сообщении.
В агентстве здравоохранения подчеркнули, что возможные последствия после передозировки для этих детей могут заключаться "в основном в лихорадке и болях в теле". При этом симптомы отсутствуют у пятерых, а у шестого ребенка наблюдались усталость и боль.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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