Во Франции сформировано новое правительство Элизакт Борн

Об этом говорится в сообщении президента Франции, информирует BFM TV.

Президент Эмманюэль Макрон решил не отправлять в отставку премьер-министра Элизабет Борн, что могло бы сигнализировать перезагрузку исполнительной власти страны.

Свои должности также сохранили ключевые министры: финансов Бруно Ле Мер, иностранных дел Катрин Колонна и внутренних дел Жеральд Дарманин.

Также в новое правительство вошли:

Бруно Ле Мер – министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета;

Жеральд Дарманен – министр внутренних дел и по делам заморских территорий Франции;

Эрик Дюпон-Моретти – министр юстиции;

Оливье Дюссопт – министр труда, занятости и интеграции;

Габриэль Атталь – министр национального образования и молодежи;

Сильви Ретайо – министр высшего образования и научных исследований;

Марк Фесно – министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета;

Кристоф Бешу – министр по вопросам экологического перехода и территориальной сплоченности;

Аньес Панье-Рюнаше – министр по вопросам энергетического перехода;

Рима Абдул-Малак – министр культуры;

Орельен Руссо – министр здравоохранения и профилактики;

Аврора Берже – министр по делам солидарности и семьи;

Станислас Герини – министр по вопросам преобразований и государственной службы;

Амели Удеа-Кастера – министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр.

Рейтинг популярности самого Макрона во Франции остается низким, но начал восстанавливаться после почти рекордного падения в апреле: 31% респондентов в опросе в начале июля заявили, что положительно относятся к нему.

Как известно, одним из последних серьезных вызовов для Макрона стало сопротивление непопулярной пенсионной реформе, а также неожиданные масштабные беспорядки после смерти подростка, застреленного полицией во время дорожного контроля.