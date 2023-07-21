Во Франции сформировано новое правительство Элизакт Борн
Елисейский дворец в четверг объявил о перестановках в правительстве Франции на фоне внутриполитической напряженности
Об этом говорится в сообщении президента Франции, информирует BFM TV.
Президент Эмманюэль Макрон решил не отправлять в отставку премьер-министра Элизабет Борн, что могло бы сигнализировать перезагрузку исполнительной власти страны.
Свои должности также сохранили ключевые министры: финансов Бруно Ле Мер, иностранных дел Катрин Колонна и внутренних дел Жеральд Дарманин.
Также в новое правительство вошли:
- Бруно Ле Мер – министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета;
- Жеральд Дарманен – министр внутренних дел и по делам заморских территорий Франции;
- Эрик Дюпон-Моретти – министр юстиции;
- Оливье Дюссопт – министр труда, занятости и интеграции;
- Габриэль Атталь – министр национального образования и молодежи;
- Сильви Ретайо – министр высшего образования и научных исследований;
- Марк Фесно – министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета;
- Кристоф Бешу – министр по вопросам экологического перехода и территориальной сплоченности;
- Аньес Панье-Рюнаше – министр по вопросам энергетического перехода;
- Рима Абдул-Малак – министр культуры;
- Орельен Руссо – министр здравоохранения и профилактики;
- Аврора Берже – министр по делам солидарности и семьи;
- Станислас Герини – министр по вопросам преобразований и государственной службы;
- Амели Удеа-Кастера – министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр.
Рейтинг популярности самого Макрона во Франции остается низким, но начал восстанавливаться после почти рекордного падения в апреле: 31% респондентов в опросе в начале июля заявили, что положительно относятся к нему.
Как известно, одним из последних серьезных вызовов для Макрона стало сопротивление непопулярной пенсионной реформе, а также неожиданные масштабные беспорядки после смерти подростка, застреленного полицией во время дорожного контроля.
- Напомним, французский парламент 13 июля одобрил увеличение военных расходов на следующие семь лет в связи с полномасштабным вторжением в Украину и глобальными угрозами.
- 17 июня парижская полиция обвинила в попытке покушения на лидера Франции Эмманюэля Макрона 20-летнего парня, бросившего дымовую шашку в вертолет президента.
- А 13 июля в Елисейский дворец направили письмо с отрубленным человеческим пальцем.
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