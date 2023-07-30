Во Франции считают невозможным экономическое отсоединение от Китая
Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мер во время визита в Пекин заявил, что его страна категорически против отделения от Китая
Об этом он сказал в воскресенье в посольстве Франции в Пекине, сообщает издание AFP.
"Мы категорически против идеи обособления. Обособление – это иллюзия", - заявил Ле Мер.
По его убеждению, сегодня нет возможности для какого-либо обособления между американской, европейской и китайской экономиками.
В то же время, министр также отметил, что популярная в последние месяцы на Западе концепция снижения рисков не означает, что Китай является риском.
"Снижение рисков означает, что мы хотим быть более независимыми... Мы не хотим осознавать, как мы поняли в кризис COVID-19, что мы слишком сильно зависим от некоторых очень специфических компонентов", - отметил он, приведя в пример зависимость стран от производителей микрочипов и полупроводников.
Известно, что заявление Ле Мера прозвучало на фоне непрерывных усилий некоторых западных государств снизить свою экономическую зависимость от Китая, в частности Германии, которая считает КНР главным торговым партнером и ключевым рынком для своей автомобильной промышленности.
Кроме этого, добавляется, что США также выступают за уменьшение рисков со стороны Китая, хотя министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Пекин в начале этого месяца заявила, что разъединение экономик США и КНР практически невозможно.
Китай тем временем раскритиковал усилия Запада снизить риски, а премьер Ли Цян в прошлом месяце назвал эту концепцию ошибочной.
Ле Мер находится в Китае для проведения экономических переговоров и накануне совместно с вице-премьером правительства КНР Хэ Лифеном провел девятый китайско-французский экономический и финансовый диалог на высоком уровне.
В ходе мероприятия Пекин и Париж подтвердили готовность укреплять двустороннюю политическую коммуникацию, углублять сотрудничество в сфере экономики и финансов, а также усиливать координацию по международным делам.
- Напомним, что Япония и Франция в четверг, 27 июля, начали первые в истории совместные учения на истребителях в рамках усиления партнерства в области безопасности на фоне растущего военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
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