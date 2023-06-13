Об этом информирует France24.

Отмечают, что западные государства были озабочены усилением российских дезинформационных кампаний. Причиной является то, что РФ стремится повлиять на общественное мнение по всему миру из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Франция осуждает эти действия, недостойные постоянного члена Совета Безопасности ООН", - сказала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и добавила, что власти ее страны тесно сотрудничают со своими партнерами, чтобы победить в возглавляемой РФ гибридной войне.

Отмечают, что Франция уже несколько лет борется с непредсказуемыми российскими кампаниями РФ по дезинформации в регионах франкоязычной Африки. В частности, это касается тех мест, где активно действовала российская группа наемников ЧВК Вагнера.