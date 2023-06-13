Во Франции разоблачили дезинформационную кампанию РФ: фейковые новости публиковали якобы от имени известных СМИ
Во Франции разоблачили масштабную российскую дезинформационную кампанию, в рамках которой враждебные Украине фейковые новости публиковали якобы от имени известных французских СМИ
Об этом информирует France24.
Отмечают, что западные государства были озабочены усилением российских дезинформационных кампаний. Причиной является то, что РФ стремится повлиять на общественное мнение по всему миру из-за полномасштабного вторжения в Украину.
"Франция осуждает эти действия, недостойные постоянного члена Совета Безопасности ООН", - сказала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и добавила, что власти ее страны тесно сотрудничают со своими партнерами, чтобы победить в возглавляемой РФ гибридной войне.
Отмечают, что Франция уже несколько лет борется с непредсказуемыми российскими кампаниями РФ по дезинформации в регионах франкоязычной Африки. В частности, это касается тех мест, где активно действовала российская группа наемников ЧВК Вагнера.
- 12 июня в Новой Зеландии было начато служебное расследование в отношении сотрудника национального радио Новой Зеландии (RNZ), поскольку появились доказательства, что он добавлял к новостям об Украине пророссийские комментарии.
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