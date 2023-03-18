Во Франции протесты против пенсионной реформы привели к стычкам с полицией
В пятницу вечером в Париже произошли столкновения полиции с протестующими, когда проходила демонстрация против планов правительства Франции повысить пенсионный возраст
Об этом пишут Reuters.
Второй день во Франции продолжаются протесты после решения президента Эмманюэля Макрона протащить пенсионную реформу без голосования в парламенте.
"Макрона в отставку!" – скандировали некоторые демонстранты, выстроившись в шеренгу перед спецназовцами.
На ленте телеканала информагентства зафиксировано применение слезоточивого газа, который полиция использовала для борьбы с толпой, когда протестующие собрались на площади Согласия в Париже у здания парламента Национальной ассамблеи.
Согласно опросу Toluna Harris Interactive для радио RTL, более 8 из 10 человек недовольны решением правительства пропустить голосование в парламенте, а 65% хотят, чтобы забастовки и протесты продолжались.
"Возрастающие беспорядки, повлекшие волну забастовок с начала года и накопление мусора на улицах Парижа, поставили президента Эмманюэля Макрона перед самым серьезным вызовом его властям со времен "желтых жилетов" или протестов "желтых жилетов" в декабре, 2018 года", - отметили журналисты.
- Напомним, французское правительство без голосования в парламенте повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями: арестовано более 200 человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.15Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное