Во Франции протесты против пенсионной реформы привели к стычкам с полицией

Об этом пишут Reuters.

Второй день во Франции продолжаются протесты после решения президента Эмманюэля Макрона протащить пенсионную реформу без голосования в парламенте.

"Макрона в отставку!" – скандировали некоторые демонстранты, выстроившись в шеренгу перед спецназовцами.

На ленте телеканала информагентства зафиксировано применение слезоточивого газа, который полиция использовала для борьбы с толпой, когда протестующие собрались на площади Согласия в Париже у здания парламента Национальной ассамблеи.

Согласно опросу Toluna Harris Interactive для радио RTL, более 8 из 10 человек недовольны решением правительства пропустить голосование в парламенте, а 65% хотят, чтобы забастовки и протесты продолжались.

"Возрастающие беспорядки, повлекшие волну забастовок с начала года и накопление мусора на улицах Парижа, поставили президента Эмманюэля Макрона перед самым серьезным вызовом его властям со времен "желтых жилетов" или протестов "желтых жилетов" в декабре, 2018 года", - отметили журналисты.