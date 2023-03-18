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Во Франции протесты против пенсионной реформы привели к стычкам с полицией

18 мартa, 2023 суббота
08:15
Мир

В пятницу вечером в Париже произошли столкновения полиции с протестующими, когда проходила демонстрация против планов правительства Франции повысить пенсионный возраст

Об этом пишут Reuters.

Второй день во Франции продолжаются протесты после решения президента Эмманюэля Макрона протащить пенсионную реформу без голосования в парламенте.

"Макрона в отставку!" – скандировали некоторые демонстранты, выстроившись в шеренгу перед спецназовцами.

На ленте телеканала информагентства зафиксировано применение слезоточивого газа, который полиция использовала для борьбы с толпой, когда протестующие собрались на площади Согласия в Париже у здания парламента Национальной ассамблеи.

Согласно опросу Toluna Harris Interactive для радио RTL, более 8 из 10 человек недовольны решением правительства пропустить голосование в парламенте, а 65% хотят, чтобы забастовки и протесты продолжались.

"Возрастающие беспорядки, повлекшие волну забастовок с начала года и накопление мусора на улицах Парижа, поставили президента Эмманюэля Макрона перед самым серьезным вызовом его властям со времен  "желтых жилетов" или протестов "желтых жилетов" в декабре, 2018 года", - отметили журналисты.

  • Напомним, французское правительство без голосования в парламенте повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями: арестовано более 200 человек.
Франция
Эммануэль Макрон
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