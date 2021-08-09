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Во Франции протесты против "ковидных паспортов" становятся все более политическими, - Шкиль

9 августа, 2021 понедельник
17:35
Мир Андрей Шкиль

Украинский политик Андрей Шкиль заявил, что протесты против паспортов вакцинации во Франции, которые происходят каждую субботу, носят политический характер

Такое мнение Шкиль выразил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Наличие паспортов вакцинации во Франции требуют только для междугородного транспорта. Что касается муниципального транспорта, то пока, все без изменений - люди могут передвигаться свободно. Хотя Конституционная Палата во Франции утвердила закон о санитарных пропусках. Конечно, как и везде, во Франции есть недовольные этим законом, а точнее, перечнем правил принудительного дисциплинирования людей", - пояснил Шкиль.

Политик добавил, что главной целью власти во Франции является уменьшение социального скопления людей, потому и вводятся санитарные пропуска. По его словам, больше всего пренебрегают противоэпидемиологическими правилам молодые люди. Но, как заметил Шкиль, ограничения, введенные властями во Франции, дают результат.

"Да, карантин многим людям во Франции не нравится, но такие действия дают результат. И все эти протесты людей на улице все больше становятся политизированными. Поскольку уже начинается предвыборная программа, а весной Францию ждут выборы. Хотя и все эти протесты происходят в пределах дозволенного", - сказал Шкиль

Политик отметил, что во Франции очень хорошо сработало предложение власти прививаться или менять работу на дистанционный вид деятельности. По его словам, именно после такого нововведения количество людей, которые отказались прививаться, значительно уменьшилось.

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