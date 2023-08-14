Во Франции прошли подготовку уже 6 тыс. украинских военных
По состоянию на август во Франции прошли подготовку 6 тыс. украинских военнослужащих в рамках плана по обучению бойцов ВСУ
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Var Matin.
"В августе мы достигли поставленной в год цели по обучению 6 000 украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей", - заявил он.
Он также отметил, что до конца 2023 во Франции завершат подготовку еще больше украинских защитников. Кроме того, по его словам, некоторые военные ВСУ проходили обучение в Польше при поддержке Парижа.
Министр обратил внимание, что для осуществления контрнаступательных операций ВСУ "нуждается в новом поколении солдат, которых нужно обучать".
- По состоянию на 15 июля 2023 г. в Великобритании в рамках программы Op Interflex прошли подготовку 18 тысяч украинских пехотинцев. А на август около 900 украинских морских пехотинцев завершили шестимесячный курс обучения в Великобритании: среди полученных навыков – десантные морские операции на малых катерах и пляжные рейды.
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