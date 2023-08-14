Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Var Matin.

"В августе мы достигли поставленной в год цели по обучению 6 000 украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей", - заявил он.

Он также отметил, что до конца 2023 во Франции завершат подготовку еще больше украинских защитников. Кроме того, по его словам, некоторые военные ВСУ проходили обучение в Польше при поддержке Парижа.

Министр обратил внимание, что для осуществления контрнаступательных операций ВСУ "нуждается в новом поколении солдат, которых нужно обучать".