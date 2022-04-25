Во Франции прошла серия протестов из-за победы Макрона на президентских выборах
Во французских городах Париже и Лионе прошла серия протестов в связи с победой Эмманюэля Макрона на президентских выборах
Об этом сообщает The Guardian.
По предварительным данным, демонстранты вышли на улицы Парижа и Лиона в знак протеста против победы президента Франции Эмманюэля Макрона над ультраправой соперницей Марин Ле Пен.
Протестующие бросали фейерверки в полицейские машины в Лионе и скандировали "Макрон – Робин Гуд зажиточных". Также полиция применила слезоточивый газ и атаковала десятки людей, собравшихся на площади Республики в Париже.
Макрон победил Ле Пен во втором туре голосования, выиграв второй пятилетний срок и предотвратив, что иначе было бы серьезным политическим расстройством. Хотя Макрон победил со значительным отрывом, ожидалось, что процент удержанных будет самым высоким с 1969 года, при этом значительная часть избирателей не желает голосовать ни за Макрона, ни за Пен.
- Напомним, 25 апреля Эмманюэля Макрона переизбрали президентом Франции
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