Во Франции прошла серия протестов из-за победы Макрона на президентских выборах

Об этом сообщает The Guardian.

По предварительным данным, демонстранты вышли на улицы Парижа и Лиона в знак протеста против победы президента Франции Эмманюэля Макрона над ультраправой соперницей Марин Ле Пен.



Протестующие бросали фейерверки в полицейские машины в Лионе и скандировали "Макрон – Робин Гуд зажиточных". Также полиция применила слезоточивый газ и атаковала десятки людей, собравшихся на площади Республики в Париже.



Макрон победил Ле Пен во втором туре голосования, выиграв второй пятилетний срок и предотвратив, что иначе было бы серьезным политическим расстройством. Хотя Макрон победил со значительным отрывом, ожидалось, что процент удержанных будет самым высоким с 1969 года, при этом значительная часть избирателей не желает голосовать ни за Макрона, ни за Пен.



Напомним, 25 апреля Эмманюэля Макрона переизбрали президентом Франции