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Во Франции произошел пожар в многоэтажке: есть погибшие и пострадавшие

13 августа, 2023 воскресенье
11:31
Мир

В воскресенье утром, 13 августа, в одной из многоэтажек во французском городе Грасс произошел пожар, в результате чего погибли три человека и по меньшей мере 17 травмированы

Об этом сообщает Le Figaro.

По словам пожарных, около 3 часов ночи в ведомственный пожарно-спасательный оперативный центр департамента Приморские Альпы поступили многочисленные звонки о "значительном задымлении в жилом доме в центре Грасса".

Прибывшие на место экстренные службы установили, что на лестничной клетке пятиэтажного дома, расположенного на площади Эйр, разгорается сильный огонь, а в окнах появилось несколько человек.

Отмечается, что личности погибших не разглашаются. Среди пострадавших экстренные службы насчитали одного тяжелораненного и шестнадцать человек с легкими травмами.

"Количество людей, которых нужно спасти, не изменится, но состояние пострадавших всегда может измениться", – сказал капитан Аймерик Суффле.

Он добавил, что пострадавших доставили в разные больницы департамента.

Пожар, происхождение и обстоятельства которого пока не известны, оперативно потушили и сейчас он ликвидирован. Пожарные отметили, что из дома необходимо будет переселить около двадцати человек.

Издание также отметило, что центр Грасса, города, известного своими парфюмерными лавками, имеет высокий уровень бедности, но там уже много лет проводятся ремонтные работы.

  • В четверг, 10 августа, в районе портового города Ла-Рошель на западе Франции произошел масштабный пожар на зернохранилище.
Франция
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