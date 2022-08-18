Во Франции прогнозируют новую волну коронавируса осенью

Об этом заявила президент французского Комитета по мониторингу и прогнозированию рисков для здоровья, профессор иммунологии Брижит Отран, передает BFMTV.

"Самый вероятный сценарий - пик эпидемии в начале учебного года. Это будет связано с новым вариантом, или с возвращением холодов? Мы не прорицатели, но почти точно будет волна осенью", - отметила она.

Президент Комитета отметила, что это вовсе не означает увеличения смертей или серьезности болезни, ведь еще есть "рычаги активации" для борьбы с вирусом, но в стране еще остается очень много невакцинированных или неревакцинированных людей.

По последним данным, не менее 79,6% жителей Франции получили все необходимые дозы вакцины. Однако сейчас темпы вакцинации слишком медленные.

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