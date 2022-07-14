Во Франции продолжаются сильные пожары: сгорели уже более 4 тыс. га лесов

Об этом сообщает Reuters.

Более 1000 пожарных вместе с 6 гидробомбардировщиками работают над ликвидацией огня. Однако пока взять пожар под контроль не удается.

По состоянию на 13 июля сообщали о более чем 1700 га сгоревших лесов и тысячах эвакуированных туристов и местных жителей юго-запада Франции.

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