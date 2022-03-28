Во Франции призвали граждан экономить энергоресурсы из-за войны в Украине

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на комментарий президента Комиссии по регулированию энергетики Жана-Франсуа Каренко французскому изданию.



"Мы должны беречь газ и электроэнергию во Франции с сегодняшнего дня, иначе следующая зима может быть для нас тяжелой", – сказал президент французского регулятора.



Сбережение энергоресурсов сейчас позволит в перспективе смягчить последствия российского вторжения в Украину.



"Каждый должен приложить усилия: производители, поставщики услуг, общественные здания, а также каждый потребитель. Независимо от того, означает ли это выключить отопление, кондиционер, свет – это срочно, и каждый должен сыграть свою роль", – пояснил Каренко.



Франция планирует построить плавучий терминал для сжиженного газа, чтобы диверсифицировать его импорт.

Напомним, Украина из-за войны снизила добычу газа на 15%.

Нафтогаз продолжит транзит газа в Европу, пока это позволят технические возможности.