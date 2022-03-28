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Во Франции призвали граждан экономить энергоресурсы из-за войны в Украине

28 мартa, 2022 понедельник
17:08
Экономика

Французский энергетический регулятор призвал предприятия и потребителей экономить электроэнергию и газ из-за полномасштабного вторжения России в Украину

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на комментарий президента Комиссии по регулированию энергетики Жана-Франсуа Каренко французскому изданию.

"Мы должны беречь газ и электроэнергию во Франции с сегодняшнего дня, иначе следующая зима может быть для нас тяжелой", – сказал президент французского регулятора.

Сбережение энергоресурсов сейчас позволит в перспективе смягчить последствия российского вторжения в Украину.

"Каждый должен приложить усилия: производители, поставщики услуг, общественные здания, а также каждый потребитель. Независимо от того, означает ли это выключить отопление, кондиционер, свет – это срочно, и каждый должен сыграть свою роль", – пояснил Каренко.

Франция планирует построить плавучий терминал для сжиженного газа, чтобы диверсифицировать его импорт.

  • Напомним, Украина из-за войны снизила добычу газа на 15%.
  • Нафтогаз продолжит транзит газа в Европу, пока это позволят технические возможности.

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