Во Франции признали конституционным решение о повышении пенсионного возраста
В пятницу, 14 апреля, Конституционный совет Франции признал правомерными планы правительства по повышению пенсионного возраста граждан до 64 лет. Ранее это намерение вызвало волну протестов в стране, в которых приняли участие не менее миллиона человек
Об этом информирует Reuters.
Конституционный совет определил, что действия правительства соответствуют конституции и одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Реформа будет реализована с 1 сентября 2023 года.
Отмечается, что при этом были отменены только второстепенные меры, направленные на увеличение занятости пожилых работников на том основании, что они не включены в законопроект о бюджете социального обеспечения.
"Страна должна продолжать двигаться вперед, работать и решать проблемы, которые нам предстоят впереди" - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.
В то же время, французская оппозиция заявила, что не собирается отступать и призвала Макрона не давать реформе ход. Лидер ультраправых Марин Ле Пен написала в своем twitter, что судьба этого решения еще не определена, призвав избирателей поддержать ее на предстоящих выборах, чтобы от реформы можно было отказаться.
- Французское правительство, избежав голосования в парламенте, повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями: арестовано более 200 человек.
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