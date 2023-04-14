Об этом информирует Reuters.

Конституционный совет определил, что действия правительства соответствуют конституции и одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Реформа будет реализована с 1 сентября 2023 года.

Отмечается, что при этом были отменены только второстепенные меры, направленные на увеличение занятости пожилых работников на том основании, что они не включены в законопроект о бюджете социального обеспечения.

"Страна должна продолжать двигаться вперед, работать и решать проблемы, которые нам предстоят впереди" - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

В то же время, французская оппозиция заявила, что не собирается отступать и призвала Макрона не давать реформе ход. Лидер ультраправых Марин Ле Пен написала в своем twitter, что судьба этого решения еще не определена, призвав избирателей поддержать ее на предстоящих выборах, чтобы от реформы можно было отказаться.