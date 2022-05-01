Во Франции приютили более 70 тыс. украинских беженцев
По данным французского управления по вопросам иммиграции и интеграции, с начала российского вторжения в Украину во Францию прибыли более 70 000 беженцев из Украины
Об этом пишет The Latest News.
Эта цифра не включает украинцев, прибывающих транзитом в другие европейские страны, в частности Италию, Испанию и Португалию. 1 апреля уполномоченная по вопросам гражданства Марлен Скиаппа насчитала 36 тысяч перемещенных украинцев, проехавших через Францию. Со своей стороны уполномоченный министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Эммануэль Варгон месяц назад оценила "около 30 тысяч".
В настоящее время 15 000 украинцев находятся во временном жилье, гостиницах или центрах отдыха. Об этом сказала Эммануэль Варгон. В регионах нет большого спроса на социальное жилье.
По данным управления по вопросам иммиграции и интеграции Франции, в настоящее время украинским семьям выдано 34 700 карт ADA. Это статус временной защиты, которую предоставляют вынужденно перемещенным людям из Украины.
Беженцы из Украины имеют доступ к медицинской помощи и французскому рынку труда еще до получения разрешения на пребывание в стране. Каждый беженец с картой ADA получает 6,80 евро в день, или примерно 206 евро в месяц.
- Вынужденно переселенные люди из Украины во Франции будут расселять в регионах, потому что в Париже уже нет места.
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