Во Франции приютили более 70 тыс. украинских беженцев

Об этом пишет The Latest News.



Эта цифра не включает украинцев, прибывающих транзитом в другие европейские страны, в частности Италию, Испанию и Португалию. 1 апреля уполномоченная по вопросам гражданства Марлен Скиаппа насчитала 36 тысяч перемещенных украинцев, проехавших через Францию. Со своей стороны уполномоченный министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Эммануэль Варгон месяц назад оценила "около 30 тысяч".



В настоящее время 15 000 украинцев находятся во временном жилье, гостиницах или центрах отдыха. Об этом сказала Эммануэль Варгон. В регионах нет большого спроса на социальное жилье.



По данным управления по вопросам иммиграции и интеграции Франции, в настоящее время украинским семьям выдано 34 700 карт ADA. Это статус временной защиты, которую предоставляют вынужденно перемещенным людям из Украины.



Беженцы из Украины имеют доступ к медицинской помощи и французскому рынку труда еще до получения разрешения на пребывание в стране. Каждый беженец с картой ADA получает 6,80 евро в день, или примерно 206 евро в месяц.

Вынужденно переселенные люди из Украины во Франции будут расселять в регионах, потому что в Париже уже нет места.