Во Франции принудительно ликвидируют пропагандистское агентство Sputnik News

Об этом сообщает Le Figaro.

"Информационное агентство Sputnik News начало процедуру ликвидации во Франции в связи с запретом российских государственных СМИ, принятым Европейским Союзом после начала наступления на Украину", — говорится в сообщении.

Судебная ликвидация была объявлена 4 мая и может продолжаться до 2024 года.

Экономическая модель интернет-медиа Sputnik News, запущенного в 2014 году, полностью опиралась на одного российского клиента, аффилированного с кремлем, — организацию "Россия сегодня", которая заказывала у него сюжеты и репортажи, объяснил назначенный судом ликвидатор компании Кристоф Бассе.

В то же время Le Figaro сообщает, что новостной канал RT France вещает на французском языке и публикует статьи на своем сайте, который остается доступным через виртуальную частную сеть (VPN), позволяющую просматривать вебстраницы в обход блокировки.

20 июля Роскомнадзор угрожал принять меры против Википедии.

14 июля сайт телеканала Эспрессо был заблокирован в России.

Роскомнадзор заблокировал сайты финской государственной ТРК Yle, грузинского издания Sova и армянское Радио Свобода.

В начале российского вторжения Роскомнадзор РФ угрожал Википедии за "ложную статью" о войне России против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb