Во Франции принудительно ликвидируют пропагандистское агентство Sputnik News
Во Франции российское пропагандистское агентство Sputnik News обанкротилось после европейских санкций
Об этом сообщает Le Figaro.
"Информационное агентство Sputnik News начало процедуру ликвидации во Франции в связи с запретом российских государственных СМИ, принятым Европейским Союзом после начала наступления на Украину", — говорится в сообщении.
Судебная ликвидация была объявлена 4 мая и может продолжаться до 2024 года.
Экономическая модель интернет-медиа Sputnik News, запущенного в 2014 году, полностью опиралась на одного российского клиента, аффилированного с кремлем, — организацию "Россия сегодня", которая заказывала у него сюжеты и репортажи, объяснил назначенный судом ликвидатор компании Кристоф Бассе.
В то же время Le Figaro сообщает, что новостной канал RT France вещает на французском языке и публикует статьи на своем сайте, который остается доступным через виртуальную частную сеть (VPN), позволяющую просматривать вебстраницы в обход блокировки.
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