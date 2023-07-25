Об этом информирует Paris 2024-Olympic Sport Events Schedule .

Как рассказал дизайнер Матье Леаннер, во время создания факела он вдохновлялся равенством, водой и миролюбием – тремя символами Олимпийских игр 2024 года.

Факел Paris 2024 производится компанией ArcelorMittal, которая является ведущим мировым производителем стали и официальным партнером Paris 2024.

Стальной факел цвета шампань весит 1,5 кг. В этом году выпустят всего 2 факела, что в пять раз меньше, чем для предыдущих Олимпийских игр, с целью уменьшения влияния на окружающую среду. Компания также использует свои знания и возможности для уменьшения углеродного следа при производстве факелов.

Сообщается, что огонь пронесут по всей стране, а также через моря и океаны, факел будет отображать образ Игр в Париже 2024 года. Это вернет Игры во Францию спустя 100 лет после последней летней Олимпиады в стране.

Справочно. Олимпиада-2024 будет 33-ми летними Олимпийскими играми, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже, Франция. В программе Игр представлено 32 вида спорта. Последний раз Париж принимал Олимпиаду в 1924 году.

Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры. По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкоте Олимпиады-2024 от президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта "не соответствует миссии МОК".

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК, выступающий за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ. В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее клеветой. Впоследствии в Латвии сообщили , что страна не будет участвовать в Олимпийских играх - 2024 вместе с россиянами и белорусами, если на момент игр в Украине будет продолжаться война.

В феврале Олимпийский совет Азии принял решение об участии спортсменов из России и Беларуси в Азиатских играх без предварительных консультаций с 45 странами, которые на них выступят. В совете объяснили, что 500 спортсменов из Беларуси и РФ не будут участвовать в розыгрыше медалей и не будут получать награды. Также OCA пообещала обеспечить, чтобы азиатские спортсмены не попали в невыгодное положение в борьбе за лицензии на Олимпиаде-2024.

20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Белоруссии от Олимпиады поддержали 34 страны. Уже 21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр. Президент МОК Томас Бах заявил , что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека.

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии. В апреле президент ПАСЕ Тини Кокс назвал недопустимым участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 из-за войны РФ против Украины.

22 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала МОК не допускать спортсменов из Беларуси и РФ к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году даже под нейтральным флагом.

РФ и Белоруссия не получат 26 июля приглашения от МОК на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.