Во Франции подозреваемый в поджоге собора ХIV века руандиец убил католического священника и сдался полиции

Об этом пишет France24 .



В регионе Вандея, в Мортань-сюр-Севр, уроженец Руанды убил католического священника и после этого сам пришел в полицию признаться в содеянном.

В полиции французским журналистам рассказали, что нападавший оказался тем самым мигрантом-руандийцев, которого в прошлом году задерживали в связи с пожаром в соборе Петра и Павла XV века в Нанте и который с тех пор находился под наблюдением. Через некоторое время после инцидента его приютила католическая община в Мортань-сюр-Севр.



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40-летний руандиец утром пришел в жандармерию Мортань-сюр-Севр и заявил, что убил священника, с которым жил в одном доме.



На месте священника действительно нашли мертвым.

Министр внутренних дел Франции Дарманен Жеральд впоследствии, реагируя на упреки лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, фактически подтвердил эти детали.

"Получается, что во Франции можно быть безработным, поджечь собор в Нанте, но после этого не быть выдвореным и снова совершить преступление, убив священника", - прокомментировала Ле Пен.



"Какое безобразие! Вместо того, чтобы выражать сочувствие католикам, которые приютили этого убийцу, мадам Ле Пен спорит, не зная фактов: этот иностранец не был депортирован, несмотря на приказ о его депортации, пока его судебное разбирательство не был отменено", - возмутился господин Дарманен.