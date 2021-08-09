Во Франции подозреваемый в поджоге собора ХIV века руандиец убил католического священника и сдался полиции
На юге Франции в регионе Вандея руандиец добровольно сдался полиции после убийства католического священника. Полиция отметила, что год назад мигрант проходил подозреваемым в поджоге Нантского собора Петра и Павла
Об этом пишет France24 .
В регионе Вандея, в Мортань-сюр-Севр, уроженец Руанды убил католического священника и после этого сам пришел в полицию признаться в содеянном.
В полиции французским журналистам рассказали, что нападавший оказался тем самым мигрантом-руандийцев, которого в прошлом году задерживали в связи с пожаром в соборе Петра и Павла XV века в Нанте и который с тех пор находился под наблюдением. Через некоторое время после инцидента его приютила католическая община в Мортань-сюр-Севр.
Читайте также: Во Франции загорелся готический собор XV века
40-летний руандиец утром пришел в жандармерию Мортань-сюр-Севр и заявил, что убил священника, с которым жил в одном доме.
На месте священника действительно нашли мертвым.
Министр внутренних дел Франции Дарманен Жеральд впоследствии, реагируя на упреки лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, фактически подтвердил эти детали.
"Получается, что во Франции можно быть безработным, поджечь собор в Нанте, но после этого не быть выдвореным и снова совершить преступление, убив священника", - прокомментировала Ле Пен.
"Какое безобразие! Вместо того, чтобы выражать сочувствие католикам, которые приютили этого убийцу, мадам Ле Пен спорит, не зная фактов: этот иностранец не был депортирован, несмотря на приказ о его депортации, пока его судебное разбирательство не был отменено", - возмутился господин Дарманен.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.36Продажа 31.78
- Актуальное
- Важное