Во Франции подготовили около 60 тыс. предложений для размещения беженцев из Украины

Об этом пишет BFMTV со ссылкой на министерку ЖКХ Франции Эммануэль Варгон.



Заселиться предлагают в центры отдыха, свободные помещения и квартиры.



"Мы должны мобилизовать максимальное количество свободных домов", – сказала Эммануэль Варгон.



Она добавила, что во Франции уже приняли более 17 тысяч украинцев. Среди них женщины, дети и пожилые люди.

Напомним, королевская семья Бельгии решила принять украинских беженцев.