Во Франции подготовили около 60 тыс. предложений для размещения беженцев из Украины
Для вынужденно перемещенных людей из Украины подготовили от 50 до 60 тысяч предложений жилья
Об этом пишет BFMTV со ссылкой на министерку ЖКХ Франции Эммануэль Варгон.
Заселиться предлагают в центры отдыха, свободные помещения и квартиры.
"Мы должны мобилизовать максимальное количество свободных домов", – сказала Эммануэль Варгон.
Она добавила, что во Франции уже приняли более 17 тысяч украинцев. Среди них женщины, дети и пожилые люди.
- Напомним, королевская семья Бельгии решила принять украинских беженцев.
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