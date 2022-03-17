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Во Франции подготовили около 60 тыс. предложений для размещения беженцев из Украины

17 мартa, 2022 четверг
16:50
беженцы из Украины

Для вынужденно перемещенных людей из Украины подготовили от 50 до 60 тысяч предложений жилья

Об этом пишет BFMTV со ссылкой на министерку ЖКХ Франции Эммануэль Варгон.

Заселиться предлагают в центры отдыха, свободные помещения и квартиры.

"Мы должны мобилизовать максимальное количество свободных домов", – сказала Эммануэль Варгон.

Она добавила, что во Франции уже приняли более 17 тысяч украинцев. Среди них женщины, дети и пожилые люди.

  • Напомним, королевская семья Бельгии решила принять украинских беженцев.

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