Во Франции отмечают необходимость создания объединенного фронта поддержки Украины

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление Валери Рабо во время первого международного парламентского саммита Крымской платформы в Загребе.

"Мы знаем, что экономические вопросы и энергетические проблемы, в частности накануне зимы, могут угрожать нашему единству. Вот почему для нас очень важно сегодня создать объединенный фронт", - подчеркнула Валери Рабо, говоря о необходимости объединения усилий в помощи Украине.

Первая вице-президент Национального собрания Франции назвала ряд приоритетов в поддержке нашей страны: защита прав человека и международного гуманитарного права.

"Тысячи украинских детей были похищены российскими силами и вынужденно усыновлены российскими семьями. Это четкое нарушение прав человека и международного права и это должно быть остановлено", - заявила парламентарий.

Рабо напомнила о работе французской миссии по расследованию военных преступлений России в Украине. Также об эффективности санкций против РФ и призвала партнеров быть едиными в этом.

"Мы должны поддержать политику непризнания аннексии украинских территорий, в том числе Крыма. Крымская платформа и мы – объединены в наших попытках восстановить территориальную целостность Украины", – добавила Рабо.

Первая вице-президент подчеркнула необходимость приложить все усилия, чтобы преодолеть негативные влияния временной оккупации Крыма, а Франция поддерживает любые действия в этом направлении, включая готовность финансовой и экономической помощи.

Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили , что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу относительно возможного использования Украиной "грязной бомбы".

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