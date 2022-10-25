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Во Франции отмечают необходимость создания объединенного фронта поддержки Украины

25 октября, 2022 вторник
14:41
война с Россией

Первая вице-президент Национального собрания Франции Валери Рабо отмечает необходимость создать объединенный фронт поддержки Украины

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление Валери Рабо во время первого международного парламентского саммита Крымской платформы в Загребе.

"Мы знаем, что экономические вопросы и энергетические проблемы, в частности накануне зимы, могут угрожать нашему единству. Вот почему для нас очень важно сегодня создать объединенный фронт", - подчеркнула Валери Рабо, говоря о необходимости объединения усилий в помощи Украине.

Первая вице-президент Национального собрания Франции назвала ряд приоритетов в поддержке нашей страны: защита прав человека и международного гуманитарного права.

"Тысячи украинских детей были похищены российскими силами и вынужденно усыновлены российскими семьями. Это четкое нарушение прав человека и международного права и это должно быть остановлено", - заявила парламентарий.

Рабо напомнила о работе французской миссии по расследованию военных преступлений России в Украине. Также об эффективности санкций против РФ и призвала партнеров быть едиными в этом.

"Мы должны поддержать политику непризнания аннексии украинских территорий, в том числе Крыма. Крымская платформа и мы – объединены в наших попытках восстановить территориальную целостность Украины", – добавила Рабо.

Первая вице-президент подчеркнула необходимость приложить все усилия, чтобы преодолеть негативные влияния временной оккупации Крыма, а Франция поддерживает любые действия в этом направлении, включая готовность финансовой и экономической помощи.

  • Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили , что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу относительно возможного использования Украиной "грязной бомбы".

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Франция
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