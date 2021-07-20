Во Франции открыли дело из-за шпионского ПО израильтян для слежки за политиками и журналистами

Об этом рассказывает Reuters .



Напомним, журналисты выяснили, что шпионское программное обеспечение, изготовленное и лицензированное израильской компанией NSO, было использовано для проб и успешных взломов телефонов журналистов и политиков во многих странах мира.



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В понедельник Mediapart сообщил, что спецслужбы Марокко использовали Pegasus, чтобы шпионить за мобильными телефонами двух своих репортеров.



"Единственный способ дойти до сути этого - проведение судебными органами независимого расследования широкомасштабного шпионажа, организованной во Франции со стороны Марокко", - считают журналисты.



Марокко опубликовало официальное заявление, в котором отвергает "необоснованные и ложные утверждения".



В заявлении прокурора Парижа не упоминается Марокко, а просто сказано, что он решил открыть расследование после получения жалобы от Mediapart и ее репортеров.



Он рассматривает "ряд потенциальных преступлений, связанных с кибершпионажем".



В издании The Guardian, которое причастно к расследованию по Pegasus, заявили, что дело предусматривает "широкомасштабное и постоянное злоупотребление" программным обеспечением для взлома NSO. Напомним, программа Pegasus призвана для получения сообщений, фотографий и электронных писем, записей звонков и тайную активацию микрофонов на платформах IOS и Android.



NSO заявляет, что его продукт предназначен только для проверки правительственными спецслужбами и правоохранительными органами для борьбы с терроризмом и преступностью. Он опубликовал заявление, в котором отрицает расследование.