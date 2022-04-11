Во Франции оглашены официальные результаты первого тура президентских выборов

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции.

Согласно официальным данным, большее количество голосов получил действующий глава страны Эммануэль Макрон, набравший 27,84%. Марин Ле Пен набрала 23,15% и вышла во второй тур.

На третьем месте Жан-Люк Мелленшон, за которого проголосовали 21,95% избирателей. Эрик Земмур получил 7,07% голосов, Валери Пекресс – 4,78%, Янник Жадо – 4,63%, Жан Лассаль – 3,13%.

Остальные кандидаты на пост президента набрали менее 3% голосов.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.



10 апреля во Франции состоялся первый тур выборов президента, по итогам которого на первом месте оказался Макрон.

11 апреля социологи выяснили, что фаворитом во втором туре президентских выборов во Франции является Эммануэль Макрон.

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