Во Франции оглашены официальные результаты первого тура президентских выборов
Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий глава государства Эммануэль Макрон и кандидат от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции.
Согласно официальным данным, большее количество голосов получил действующий глава страны Эммануэль Макрон, набравший 27,84%. Марин Ле Пен набрала 23,15% и вышла во второй тур.
На третьем месте Жан-Люк Мелленшон, за которого проголосовали 21,95% избирателей. Эрик Земмур получил 7,07% голосов, Валери Пекресс – 4,78%, Янник Жадо – 4,63%, Жан Лассаль – 3,13%.
Остальные кандидаты на пост президента набрали менее 3% голосов.
Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.
- 10 апреля во Франции состоялся первый тур выборов президента, по итогам которого на первом месте оказался Макрон.
- 11 апреля социологи выяснили, что фаворитом во втором туре президентских выборов во Франции является Эммануэль Макрон.
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