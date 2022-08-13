Во Франции объяснили, почему Месси нет среди номинантов на "Золотой мяч"
Аргентинский футболист французского ПСЖ Лионель Месси отсутствует среди претендентов на "Золотой мяч" из-за неудавшегося прошлого сезона
Об этом сообщает L'Equipe .
По данным издания, действующий обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, получавший приз семь раз и являющийся рекордсменом по этому показателю, не попал в список претендентов из-за невнятного сезона в ПСЖ. L'Equipe отмечает, что аргентинец был в плохой форме и имел напряженные отношения с предыдущим главным тренером парижан Маурисио Почеттино. К тому же Месси забил всего 6 голов в чемпионате Франции и не спас ПСЖ от поражения от испанского "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В то же время присутствие в списке форварда английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду объясняется тем, что он в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Португалии, забил шесть голов на групповом этапе Лиги чемпионов и в общей сложности 32 мяча в 49 и.
- Французское издание France Football обнародовало список 30 претендентов на "Золотой мяч", где не нашлось места для Лионеля Месси .
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