Об этом сообщает L'Equipe .

По данным издания, действующий обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, получавший приз семь раз и являющийся рекордсменом по этому показателю, не попал в список претендентов из-за невнятного сезона в ПСЖ. L'Equipe отмечает, что аргентинец был в плохой форме и имел напряженные отношения с предыдущим главным тренером парижан Маурисио Почеттино. К тому же Месси забил всего 6 голов в чемпионате Франции и не спас ПСЖ от поражения от испанского "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В то же время присутствие в списке форварда английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду объясняется тем, что он в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Португалии, забил шесть голов на групповом этапе Лиги чемпионов и в общей сложности 32 мяча в 49 и.

Французское издание France Football обнародовало список 30 претендентов на "Золотой мяч", где не нашлось места для Лионеля Месси .

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