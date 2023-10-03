Во Франции обнаружили клопов в транспорте: в правительстве опасаются скандала перед Олимпиадой 2024
Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал не раздувать панику из-за клопов, периодически обнаруживаемых в общественном транспорте
Об этом сообщает Politico.
Тема получила огласку во Франции в последние несколько недель, поскольку все больше людей утверждают, что видели клопов на сиденьях в междугородных поездах и метро, есть также видео, подтверждающие по меньшей мере частные случаи.
Наконец, на вопрос обратила внимание мэрия Парижа и выразила опасение, что это может повредить репутации Франции перед Олимпийскими играми 2024 года, а заместитель мэра обратился специальным письмом к премьеру.
После этого о клоповах заговорили на уровне правительства: министр транспорта Клеман Бон анонсировал встречу с операторами транспорта, чтобы спросить о принятых мерах, а министр здравоохранения Орельен Руссо заверил, что никаких оснований для паники нет и о "нашествии клопов" речь не идет.
Железнодорожный оператор RATP 3 октября заявил, что заказанная инспекция поездов метро в столице завершилась и все без исключения проверки поездов не обнаружили клопов ни внутри вагонов, ни в кабинах машинистов.
Одновременно администрация пообещала реагировать на все подобные сообщения.
Во Франции постельные клопы перестали быть серьезной бытовой проблемой с 50-х годов, но в последние 30 лет снова появились, что связывают и с адаптацией насекомых к инсектицидам, и с тем, что люди стали больше путешествовать по переполненному транспорту.
- Напомним, Национальные олимпийские комитеты РФ и Беларуси не получили от МОК приглашения для участия в летних Олимпийских играх-2024 в Париже.
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