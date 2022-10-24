Об этом сообщает La Parisien .

По данным французского издания, за три сезона в ПСЖ форвард заработает 630 млн. евро.

Ежегодная зарплата Мбаппе составляет 72 млн. евро. Кроме этого, каждый сезон он будет получать бонус за лояльность - 70 млн евро в 2023 году, 80 млн евро - в 2024-м и 90 млн - в 2025-м.

Также нападающий получил подписной бонус в 180 млн евро, который ему выплатят тремя частями, независимо от того, останется ли Мбаппе в клубе до завершения контракта.

Новое соглашение с парижанами 23-летний Килиан Мбаппе заключил в мае 2022 года. Она рассчитана на два сезона с опцией продления еще на год.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 15 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи.

22 мая Килиан Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ.

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