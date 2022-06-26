Об этом сообщает Le Parisien .

Девятиминутный разговор Макрона и Путина положен в основу документального фильма "Президент, Европа и война", который должен выйти 30 июня на телеканале France 2.

Президент Франции общался с российским диктатором после своего визита в Москву и Киев

Макрон попросил Путина прояснить ситуацию и прямо рассказать о своих намерениях. В ответ кремлевский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "ничего не делает для выполнения Минских договоренностей и лжет".

Путин также обвинил Макрона в желании "пересмотреть Минские договоренности" и попросил учесть "мирные предложения" террористов из ЛДНР.

В ответ президент Франции ответил, что ему "плевать по мнению сепаратистов, в соглашении она не предусмотрена". В то же время, он предложил себя в роли посредника и заявил, что "требует от Зеленского немедленной встречи".

В заключение Эмманюэль Макрон предложил Владимиру Путину организовать саммит с президентом США Джо Байденом в Женеве, чтобы добиться деэскалации. Путин сказал, что "не в восторге от идеи назначения конкретной даты, а встречу нужно готовить, плывя по течению".

17 июня Эмманюэль Макрон заявил, что готов посетить Россию , но для этого Москве нужно выполнить "предварительные условия".

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