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Во Франции назвали истинную причину замены Месси, по которой он поссорился с тренером ПСЖ

21 сентября, 2021 вторник
09:06
Спорт

Причиной замены аргентинского футболиста ПСЖ Лионеля Месси в игре чемпионата Франции против "Лиона" стала травма

Об этом сообщает L'Equipe .

По информации издания, главный тренер ПСЖ Почеттино заменил форварда на 76-й минуте из-за того, что аргентинец получил ушиб левого колена.

На следующий день на утреннюю тренировку после матча Месси прибыл прихрамывая. Целый день он провел в комнате для восстановления и с командой не работал.

После замены в матче с "Лионом", который завершился победой ПСЖ 2: 1, Месси выглядел недовольным и не пожал Почеттино руку. СМИ предположили, что у нападающего возник конфликт с тренером.

  • Напомним, 16 сентября английский футболист Майкл Оуэн заявил, что из-за того, что Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе играют вместе, атака французского ПСЖ становится слабее.
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