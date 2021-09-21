Во Франции назвали истинную причину замены Месси, по которой он поссорился с тренером ПСЖ

Об этом сообщает L'Equipe .

По информации издания, главный тренер ПСЖ Почеттино заменил форварда на 76-й минуте из-за того, что аргентинец получил ушиб левого колена.

На следующий день на утреннюю тренировку после матча Месси прибыл прихрамывая. Целый день он провел в комнате для восстановления и с командой не работал.

После замены в матче с "Лионом", который завершился победой ПСЖ 2: 1, Месси выглядел недовольным и не пожал Почеттино руку. СМИ предположили, что у нападающего возник конфликт с тренером.