Во Франции начались грандиозные военные учения
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 25 февраля объявил о начале крупнейших за последние десятилетия военных учений, в которых примут участие около 20 тысяч солдат и офицеров
Об этом стало известно из его twitter.
Отмечается, что обучение под названием Orion 23 будет имитировать полномасштабную войну во всех средах – на море, на суше и в воздухе. Кроме того, будут задействованы новые военные аспекты, такие, как кибератаки и информационные операции.
Кроме того, известно, что учения будут продолжаться более двух месяцев и будут касаться всех подразделений французской армии. Они будут имитировать боевые действия высокой интенсивности. В учениях будут задействованы армейские бронемашины Griffon, танки Leclerc, системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, а также авианосец "Шарль де Голль".
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Операция Orion 23 начинается на юге Франции и острове Корсика. Позже он будет и на атлантическом побережье страны. По заявлению французского Министерства обороны, цель учений продемонстрировать способность Франции "выйти на театр военных действий первым и возглавить многонациональную коалицию".
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