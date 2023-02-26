Во Франции начались грандиозные военные учения

Об этом стало известно из его twitter.

Отмечается, что обучение под названием Orion 23 будет имитировать полномасштабную войну во всех средах – на море, на суше и в воздухе. Кроме того, будут задействованы новые военные аспекты, такие, как кибератаки и информационные операции.

Кроме того, известно, что учения будут продолжаться более двух месяцев и будут касаться всех подразделений французской армии. Они будут имитировать боевые действия высокой интенсивности. В учениях будут задействованы армейские бронемашины Griffon, танки Leclerc, системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, а также авианосец "Шарль де Голль".

Читайте также: WSJ: Германия, Франция и Великобритания планируют укрепить связи НАТО и Украины, чтобы привлечь Киев к мирным переговорам с РФ

Операция Orion 23 начинается на юге Франции и острове Корсика. Позже он будет и на атлантическом побережье страны. По заявлению французского Министерства обороны, цель учений продемонстрировать способность Франции "выйти на театр военных действий первым и возглавить многонациональную коалицию".