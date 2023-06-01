Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

Специалисты отбирали стартапы по результатам представления своего бизнес-проекта.

12 национальных разработок представят Украину на одной из самых больших европейских выставок технологий Viva Technology 2023 во Франции.

В частности, поедут стартапы:

MISU - медицинское приложение, прогнозирующее и информирующее о возможных критических состояниях;

InVisionaryBox – игровой аппаратно-программный комплекс;

Elomia Health – чатбот ментального здоровья на базе АИ;

UGLA – ALL-IN-ONE инструмент для бизнеса;

Revisior – сервис обратной связи и NPS, помогающий увеличивать прибыль;

Adminix – лоукод-платформа для автоматизации рабочего процесса;

FlightMindAI – безопасная AI-система автономного мониторинга с использованием дронов и сенсоров для оборонных задач;

Qudi – украинская компания, создающая светодиодную одежду;

G-MAK – инновационное охранное устройство для остановки или дезориентации злоумышленника;

Uspacy – единственное рабочее пространство для организации ежедневных процессов малых и средних компаний;

Skillzrun – первая украинская LMS, позволяющая создать мобильные образовательные приложения;

Orderry – облачное программное обеспечение для цифровизации бизнеса, содержащее веб- и мобильные приложения.

"Команды получат бесплатный стенд, а первые 6 стартапов из списка - возможность посетить проекты перед более чем 91 тыс. посетителей конференции из 146 стран мира", - пишет прессслужба.

Возможность представить свои проекты позволяет привлечь внимание к своему проекту и убедить в его перспективности.

Конференция состоится в Париже с 14 по 17 июня.