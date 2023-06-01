Во Франции на Viva Technology 2023 представят 12 украинских стартапов. Список
12 украинских стартапов представят Украину на Viva Technology 2023 во Франции
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
Специалисты отбирали стартапы по результатам представления своего бизнес-проекта.
12 национальных разработок представят Украину на одной из самых больших европейских выставок технологий Viva Technology 2023 во Франции.
В частности, поедут стартапы:
- MISU - медицинское приложение, прогнозирующее и информирующее о возможных критических состояниях;
- InVisionaryBox – игровой аппаратно-программный комплекс;
- Elomia Health – чатбот ментального здоровья на базе АИ;
- UGLA – ALL-IN-ONE инструмент для бизнеса;
- Revisior – сервис обратной связи и NPS, помогающий увеличивать прибыль;
- Adminix – лоукод-платформа для автоматизации рабочего процесса;
- FlightMindAI – безопасная AI-система автономного мониторинга с использованием дронов и сенсоров для оборонных задач;
- Qudi – украинская компания, создающая светодиодную одежду;
- G-MAK – инновационное охранное устройство для остановки или дезориентации злоумышленника;
- Uspacy – единственное рабочее пространство для организации ежедневных процессов малых и средних компаний;
- Skillzrun – первая украинская LMS, позволяющая создать мобильные образовательные приложения;
- Orderry – облачное программное обеспечение для цифровизации бизнеса, содержащее веб- и мобильные приложения.
"Команды получат бесплатный стенд, а первые 6 стартапов из списка - возможность посетить проекты перед более чем 91 тыс. посетителей конференции из 146 стран мира", - пишет прессслужба.
Возможность представить свои проекты позволяет привлечь внимание к своему проекту и убедить в его перспективности.
Конференция состоится в Париже с 14 по 17 июня.
- 20 апреля Минцифра подписала меморандум о сотрудничестве с Techosystem в развитии стартап-экосистемы и будут привлекать инвестиции.
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