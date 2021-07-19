Во Франции на фоне протестов антивакцинаторов разгромили два центра вакцинации

Об этом пишет ВВС .



16 июля подвергся вандализму центр прививок на юго-востоке Франции. Его пришлось тушить пожарным.

В субботу, 17 июля, другая клиника на юго-западе была частично разрушена, по данным местных СМИ, в результате поджога.



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У центра вакцинации в Лан-ан-Веркора вблизи города Гренобль неизвестные оставили граффити с надписью против вакцинации.



Субботний поджог был направлен против клиники в селе Юррюнь вблизи города Биарриц.



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В субботу на улицы французских городов вышли более 100 тыс. Человек. Они протестовали за новых правил, разработанные для борьбы со всплеском коронавируса.