Во Франции на фоне протестов антивакцинаторов разгромили два центра вакцинации
Два центра вакцинации были уничтожены в пятницу и субботу, когда на улицы французских городов вышли более 100 тыс. протестующих, не согласных с политикой правительства относительно прививок от коронавируса
Об этом пишет ВВС .
16 июля подвергся вандализму центр прививок на юго-востоке Франции. Его пришлось тушить пожарным.
В субботу, 17 июля, другая клиника на юго-западе была частично разрушена, по данным местных СМИ, в результате поджога.
Читайте также: Во Франции и Греции ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы здравоохранения
У центра вакцинации в Лан-ан-Веркора вблизи города Гренобль неизвестные оставили граффити с надписью против вакцинации.
Субботний поджог был направлен против клиники в селе Юррюнь вблизи города Биарриц.
Читайте также: На Кипре толпа штурмовала телекомпанию в ходе протестов из-за ковид-паспортов
В субботу на улицы французских городов вышли более 100 тыс. Человек. Они протестовали за новых правил, разработанные для борьбы со всплеском коронавируса.
- Отметим, в ночь на 13 июля около миллиона французов записались на вакцинацию, после того как французский президент пообещал сделать посещение ресторанов, кинотеатров и театров за справкой о вакцинации
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 31.87Продажа 32.24
- Актуальное
- Важное