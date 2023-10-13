Во Франции мужчина с криком "аллах акбар" убил в лицее учителя. Объявлен повышенный уровень угрозы
Утром пятницы, 13 октября, во французском Аррасе мужчина напал на лицей - погиб учитель, еще два человека ранены
Об этом сообщает BFM Life.
Инцидент произошел около 11 часов утра во французском Аррасе. Неизвестный убил учителя французского языка, еще два человека (хранитель школы и еще один учитель) были ранены, им оказали экстренную помощь.
Никто из учеников лицея не пострадал. Отмечают, что во время атаки убийца кричал "Аллах Акбар". В результате мужчину задержали, полиция также поймала его брата.
По информации Le Figaro, полиция задержала Мохамада Могушкова – чеченца по происхождению. Ему 20 лет и раньше он учился в этой школе. Ранее спецслужбы Франции внесли мужчину в список подлежащих наблюдению как сторонник радикального исламизма.
Объявлен повышенный уровень угрозы
Французские власти подняли уровень опасности до максимального. Решение приняли после совещания с участием президента Еммануеля Макрона.
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