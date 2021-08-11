Во Франции митингующие против COVID-паспортов разгромили 15 центров вакцинации
Во Франции вандалы атаковали более 20 медицинских учреждений из-за усиления кампании по вакцинации против коронавируса
Об этом сообщает ЕП .
За время акций в общей сложности 22 медицинских учреждения подверглись нападению (15 центров вакцинации, 5 центров тестирования на COVID-19 и одна медицинская лаборатория), сообщил чиновник МВД ..
По всей Франции на центрах вакцинации, тестирование и аптеках неизвестные оставляли свастики и надписи, такие как "коллаборационист", "нацист" и "геноцид".
Такие же лозунги были замечены на демонстрациях против "паспортов здоровья".
Францией прокатились массовые протесты против "паспортов здоровья". Протестующие заявили, что документ ограничивает их свободы.
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