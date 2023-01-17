Во Франции масштабный пожар на складе с литиевыми аккумуляторами и автомобильными шинами
Во французском Гран-Куроне произошел масштабный пожар на складе с литиевыми батареями и автомобильными шинами, слышны взрывы
Об этом сообщает BFM TV.
На месте работают около 150 пожарных, в том числе бригады, специализирующиеся на техногенных угрозах.
По словам пожарных, в окрестностях видно значительное задымление и слышны взрывы. Пострадавших нет, сотрудники эвакуированы.
Возгорание началось в части здания площадью около 6 тысяч квадратных метров, в котором находилось 8 тысяч автомобильных аккумуляторов.
Затем огонь опрокинулся на другой склад, где хранится 70 тысяч шин. Общая площадь возгорания составляет около 12 тысяч квадратных метров.
Жителей просят закрыть окна и не выходить на улицу.
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