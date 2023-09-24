Во Франции левые провели демонстрации против полицейского насилия и расизма

Об этом сообщает французское радио RFI.

По всей Франции 23 сентября прошли демонстрации против полицейского насилия и расизма, к проведению которых призвали левые политические партии "Непокорная Франция" и "Европа - Экология - Зеленые", а также широкий альянс профсоюзов и коллектив гражданского общества.

По данным МВД Франции, во всей стране в демонстрациях приняло участие 31 300 человек, но профсоюзы заявили, что около 80 000 человек присоединились к протестам в стране. Также было привлечено большое количество полицейских.

По оценке организаторов, на митинге в Париже приняли участие 15 тысяч человек, но в МВД говорят о 9 тыс. участниках. Люди держали плакаты "Нет справедливости – нет мира", "Стоп государственному насилию". В Марселе в акции принял участие лидер партии "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон.

Люди протестовали против статьи 435-1 Кодекса внутренней безопасности Франции 2017 года, которая расширяет полномочия полиции и позволяет стрелять в случае отказа выполнять требования.

На парижской демонстрации были беспорядки, сообщил телеканал France24: люди в черной одежде и в капюшонах разбили окна отделения банка и забросали разными предметами стоящую в пробке полицейскую машину. В полиции сообщили, что автомобиль били "железными ломами", а трое офицеров получили легкие ранения.

"Мы видим, к чему ведет антиполицейская ненависть", - написал министр внутренних дел Джеральд Дарманин в X (ранее twitter).

Появилось видео этого момента, на котором видно, что для успокоения демонстрантов один из полицейских вышел из машины с огнестрельным оружием в руке и направил его на протестующих, затем опустил и снова сел в машину. Подлинность видео издания 20 minutes подтвердили в полиции.

Полиция Парижа заявила, что только вмешательство бригады BRAV-M, работающей на митингах и шествиях, которую неоднократно обвиняли в чрезмерном применении силы, позволило остановить нападавших и защитить находившихся в атакованной машине полицейских. Также там сообщили о трех пострадавших и трех задержанных в связи с инцидентом.

Общенациональный протест начался через три месяца после того, как полицейский застрелил юношу в окрестностях Парижа во время дорожной проверки, когда тот отказался выполнять требования офицера. Тогда это спровоцировало длившиеся неделю протесты в Париже и других городах.

Также несколько дней назад инспекция, отвечающая за расследование неправомерных действий полиции, опубликовала ежегодный отчет о применении силы офицерами, который показал, что в 2022 году в результате действий полиции погибли 38 человек, в том числе 22 были застрелены, а 13 из них - из-за отказа подчиниться приказу полиции.