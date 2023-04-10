Об этом сообщает министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин.

"В середине дня на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, 4 человека погибли и несколько получили ранения", - написал чиновник.

На месте работали спасатели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших.

"На леднике Армансетт в Альпах лавина привела к жертвам. Мы думаем о них и их семьях. Чтобы найти людей, которые все еще застряли в снегу, мобилизованы наши спасательные силы. Их сопровождают и наши мысли", – пишет глава страны.

The Guardian сообщает, что следователи прибыли на место, чтобы помочь найти двух пропавших без вести в Альпах.

Среди погибших два горных гида. Один человек получил легкие травмы во время схода лавины, в то время как восемь других остались невредимыми.

Лавина охватила площадь в один километр на 500 метров на высоте 3500 метров.

Метеорологическое управление Meteo France не предупредило о лавине, но за крушением, возможно, стояло сочетание тепла и ветра. Возможно новое схождение лавины.

На месте работали вертолет и спасательные собаки. 9 апреля вечером операцию приостановили, но сегодня утром снова продлили.

"Я думаю, что это самая смертоносная лавина в этом сезоне", - сказал мэр Контамин-Монжуа Франсуа Барбье.

Причины восхождения расследуются.