Во Франции лавина убила не менее четырех человек
9 апреля во французских Альпах на леднике Армансетт сошла лавина, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли, ранены и пропали без вести
Об этом сообщает министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин.
"В середине дня на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, 4 человека погибли и несколько получили ранения", - написал чиновник.
На месте работали спасатели.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших.
"На леднике Армансетт в Альпах лавина привела к жертвам. Мы думаем о них и их семьях. Чтобы найти людей, которые все еще застряли в снегу, мобилизованы наши спасательные силы. Их сопровождают и наши мысли", – пишет глава страны.
The Guardian сообщает, что следователи прибыли на место, чтобы помочь найти двух пропавших без вести в Альпах.
Среди погибших два горных гида. Один человек получил легкие травмы во время схода лавины, в то время как восемь других остались невредимыми.
Лавина охватила площадь в один километр на 500 метров на высоте 3500 метров.
Метеорологическое управление Meteo France не предупредило о лавине, но за крушением, возможно, стояло сочетание тепла и ветра. Возможно новое схождение лавины.
На месте работали вертолет и спасательные собаки. 9 апреля вечером операцию приостановили, но сегодня утром снова продлили.
"Я думаю, что это самая смертоносная лавина в этом сезоне", - сказал мэр Контамин-Монжуа Франсуа Барбье.
Причины восхождения расследуются.
- В результате схода лавины 19 января в Тибетском автономном регионе Китая погибли восемь человек, еще многие автомобили с людьми находятся под снегом.
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