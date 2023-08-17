Об этом информирует ScienceAlert .

Нос на заказ был изготовлен почти полностью в лаборатории, и все же кровеносные сосуды слишком крошечные и сложные, чтобы их можно было вплести в 3D-печатную структуру. Чтобы обеспечить нос столь необходимым кровоснабжением, хирурги прикрепили его к высоковаскуляризированной области тела: предплечью.

Операция длилась 15 часов, в ней участвовали 50 врачей. После двух месяцев развития на руке нос был перемещен на лицо женщины во время шестичасовой микрохирургии, когда были осторожно соединены его новые кровеносные сосуды с виском пациентки.

Нос был напечатан из гидроксиапатита, минерала, являющегося частью зубов и костей, и затем покрыт кожей и хрящами из тела пациента. Кровеносным сосудам дали время для того, чтобы естественно вырасти в имплантат в течение двух месяцев.

Операция прошла осенью 2022 года. В ноябре после десяти дней пребывания в больнице и трех недель антибиотиков хирурги из Института рака Тулузского университета во Франции объявили, что пациентка чувствует себя очень хорошо.

Сейчас женщина довольна результатом и благодарна за шанс вернуться к нормальной жизни: "Когда я проснулась на следующий день, я была совершенно ошеломлена. Я не выходила на улицу десять лет, и мы с мужем решили вскоре снова пойти в ресторан".

Это первая подобная операция в мире, хирурги надеются применять эту методику для других частей тела.