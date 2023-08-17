Во Франции хирурги напечатали нос на 3D-принтере для женщины, которая болеет раком
Женщина, потерявшая часть лица из-за рака, стала первой в мире пациенткой, которой сделали трансплантацию носа, напечатанного на 3D-принтере
Об этом информирует ScienceAlert .
Нос на заказ был изготовлен почти полностью в лаборатории, и все же кровеносные сосуды слишком крошечные и сложные, чтобы их можно было вплести в 3D-печатную структуру. Чтобы обеспечить нос столь необходимым кровоснабжением, хирурги прикрепили его к высоковаскуляризированной области тела: предплечью.
Операция длилась 15 часов, в ней участвовали 50 врачей. После двух месяцев развития на руке нос был перемещен на лицо женщины во время шестичасовой микрохирургии, когда были осторожно соединены его новые кровеносные сосуды с виском пациентки.
Нос был напечатан из гидроксиапатита, минерала, являющегося частью зубов и костей, и затем покрыт кожей и хрящами из тела пациента. Кровеносным сосудам дали время для того, чтобы естественно вырасти в имплантат в течение двух месяцев.
Операция прошла осенью 2022 года. В ноябре после десяти дней пребывания в больнице и трех недель антибиотиков хирурги из Института рака Тулузского университета во Франции объявили, что пациентка чувствует себя очень хорошо.
Сейчас женщина довольна результатом и благодарна за шанс вернуться к нормальной жизни: "Когда я проснулась на следующий день, я была совершенно ошеломлена. Я не выходила на улицу десять лет, и мы с мужем решили вскоре снова пойти в ресторан".
Это первая подобная операция в мире, хирурги надеются применять эту методику для других частей тела.
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