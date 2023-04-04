Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .

Учебник украинского языка для французов издается впервые.

Учебник-самоучитель был составлен по инициативе и по уникальной методике издательства Pocket "tout de suite" - "изучение языка уже сейчас".

Учебник состоит из двух частей по 20 уроков для начинающих по изучению грамматики и лексики украинского языка. Информация в книге представлена в диалогах с переводом на французский и указанием правильного произношения слов, содержит украинско-французский словарь и грамматический справочник.

Также учебник Ukrainien tout de suite предлагает тексты об истории Украины, знаковых городах, культуре, выдающихся деятелях прошлого: Владимире Великом, Анне Ярославне, Тарасе Шевченко, Лесе Украинке; и современности: о спортсменах Андрея Шевченко, братьях Кличко, нынешнем президенте Владимире Зеленском и других.

Авторами книги стали украинские супруги филологов Наталья и Михаил Дубяк, преподаватели французского языка, выпускники кафедры романской филологии Львовского университета им. И. Франко.

Сообщается, что Михаил Дубяк преподавал украинский на курсах в Université Lyon 2 и является автором франко-украинского футбольного словаря, который был издан в Евро-2016 в Лионе, где выступала наша сборная.

Справка. Проект Langue pour tous – "Язык для всех" – это серия учебников-самоучителей разных языков по методике издательства Pocket. Этот проект развивается в сотрудничестве с Université Lyon 3, руководитель проекта - преподаватель университета, лингвистка Исмен Котансен-Гуррье.