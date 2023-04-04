Во Франции издали учебник-самоучитель украинского языка по уникальной методике
Издательство Pocket и Лионский университет издали первый учебник-самоучитель украинского языка для французов в рамках языковедческого проекта Langue pour tous - "Язык для всех"
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .
Учебник украинского языка для французов издается впервые.
Учебник-самоучитель был составлен по инициативе и по уникальной методике издательства Pocket "tout de suite" - "изучение языка уже сейчас".
Учебник состоит из двух частей по 20 уроков для начинающих по изучению грамматики и лексики украинского языка. Информация в книге представлена в диалогах с переводом на французский и указанием правильного произношения слов, содержит украинско-французский словарь и грамматический справочник.
Также учебник Ukrainien tout de suite предлагает тексты об истории Украины, знаковых городах, культуре, выдающихся деятелях прошлого: Владимире Великом, Анне Ярославне, Тарасе Шевченко, Лесе Украинке; и современности: о спортсменах Андрея Шевченко, братьях Кличко, нынешнем президенте Владимире Зеленском и других.
Авторами книги стали украинские супруги филологов Наталья и Михаил Дубяк, преподаватели французского языка, выпускники кафедры романской филологии Львовского университета им. И. Франко.
Сообщается, что Михаил Дубяк преподавал украинский на курсах в Université Lyon 2 и является автором франко-украинского футбольного словаря, который был издан в Евро-2016 в Лионе, где выступала наша сборная.
Справка. Проект Langue pour tous – "Язык для всех" – это серия учебников-самоучителей разных языков по методике издательства Pocket. Этот проект развивается в сотрудничестве с Université Lyon 3, руководитель проекта - преподаватель университета, лингвистка Исмен Котансен-Гуррье.
- За год украинские дети в европейских странах получили около 600 тыс. книг благодаря благотворительной акции.
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