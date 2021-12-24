Во Франции и Италии зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19
В пятницу, 24 декабря, во Франции зафиксировали более 94 тыс. новых случаев заражения COVID-19, в Италии - более 50 тыс.
Об этом сообщает The Guardian.
"По официальным данным Франция сообщила о рекордных 94 124 тыс. новых случаях заражения Covid-19 в день, тогда как количество людей, госпитализированных из-за этой болезни, достигло семимесячного максимума - около 16 200 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Также Италия сообщила о втором подряд рекордном ежедневном подсчете случаев Covid-19. В четверг, 23 декабря количество новых случаев в стране впервые достигло отметки 44 595 тыс. В пятницу, 24 декабря, число заболевших увеличилось до 50 599 тыс. человек.
В Италии зафиксировали 136 386 тыс. смертей, связанных с COVID-19. По этому показателю страна является второй в Европе после Великобритании и девятой в мире. С начала пандемии в Италии заразились вирусом 5,57 млн человек.
- Как сообщалось ранее, американские и австралийские авиалинии отменили сотни рейсов в канун Рождества из-за COVID-19.
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