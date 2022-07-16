Об этом пишет Reuters.

По данным издания, более 12 200 человек эвакуированы из французского региона Жиронда. Более 1 000 пожарных пытались взять пламя под контроль.

"У нас пожар, который будет продолжать распространяться, пока он не будет стабилизирован", — сказал на пресс-конференции Винсент Ферье, заместитель префекта Лангона в Жиронде.

Reuters отмечает, что в последние недели лесные пожары охватили Францию, а также другие европейские страны, включая Португалию и Испанию, и в субботу, 16 июля, в регионе Жиронда горело почти 10 000 гектаров (25 000 акров) земли, по сравнению с 7 300 гектарами в пятницу.

В Испании спасатели боролись с рядом пожаров после дней чрезвычайно высоких температур, достигавших 45 градусов Цельсия.

Согласно данным Института здравоохранения Карлоса III, волна жары, длившаяся почти неделю, повлекла 360 смертей, связанных с жарой. Более 3 000 человек были эвакуированы из домов из-за большого лесного пожара вблизи Михаса (на юге Испании).

По состоянию на 14 июля на юго-западе Франции пожары уничтожили 4 тысяч гектаров земель.

15 июля Испанские спасатели продолжали бороться с несколькими очагами лесных пожаров, которые тогда уничтожили около 6 000 гектаров территорий.

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