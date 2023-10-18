Во Франции эвакуировали пассажиров из 6 аэропортов из-за сообщения о заминировании
Во Франции в среду, 18 октября, эвакуировали пассажиров шести аэропортов: поступили сообщения об их заминировании
Об этом пишет CNN .
Пресс-служба аэропорта Лилль на севере Франции сообщила, что пассажиров эвакуируют из-за угрозы заминирования. На месте трудятся представители центра безопасности. Аэропорт южного города Тулуза также провел эвакуацию из-за вероятного заминирования, движение самолетов приостановили.
По информации источников издания в полиции, также эвакуацию по соображениям безопасности проводили аэропорты в Нанте и Бове, расположенные под Парижем. До этого произошла эвакуация пассажиров аэропорта Лион-Брон на востоке Франции из-за сообщения о заминировании и аэропорта в южном городе Ницца из-за брошеного багажа. Их работа сейчас возобновлена.
Кроме того, 18 октября были эвакуированы посетители Версальского дворца. Это уже третье закрытие музея менее чем за неделю.
- Утром пятницы, 13 октября, во французском Аррасе мужчина напал на лицей - погиб учитель, еще два человека ранены. Никто из учеников лицея не пострадал. Отмечают, что во время атаки убийца кричал "Аллах акбар". В результате мужчину задержали, полиция также поймала его брата.
- Позже пресс-служба Лувра объявила о закрытии музея на сутки из соображений безопасности после вооруженного нападения исламистов в северо-восточном городке Аррас. Следом за Лувром эвакуировали и Версальский дворец.
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