Во Франции эвакуировали пассажиров из 6 аэропортов из-за сообщения о заминировании

Об этом пишет CNN .

Пресс-служба аэропорта Лилль на севере Франции сообщила, что пассажиров эвакуируют из-за угрозы заминирования. На месте трудятся представители центра безопасности. Аэропорт южного города Тулуза также провел эвакуацию из-за вероятного заминирования, движение самолетов приостановили.

По информации источников издания в полиции, также эвакуацию по соображениям безопасности проводили аэропорты в Нанте и Бове, расположенные под Парижем. До этого произошла эвакуация пассажиров аэропорта Лион-Брон на востоке Франции из-за сообщения о заминировании и аэропорта в южном городе Ницца из-за брошеного багажа. Их работа сейчас возобновлена.

Кроме того, 18 октября были эвакуированы посетители Версальского дворца. Это уже третье закрытие музея менее чем за неделю.