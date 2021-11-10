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Во Франции для людей в возрасте без третьей дозы вакцины не будет действовать "зеленый" COVID-сертификат

10 ноября, 2021 среда
10:18
Мир Эмманюэль Макрон

Во Франции от 15 декабря паспорта вакцинации не будут действовать для людей в возрасте от 65 лет без дополнительной прививки

Об этом сообщает Politico , ссылаясь на президента Франции Эммануэля Макрона.

Он отметил, что пятая волна коронавируса уже началась и призвал пожилых людей повторно привиться, иначе паспорта вакцинации не будут действительными.

Во Франции люди пожилого возраста – это единственная группа, которая может получить дополнительную прививку. По словам Эммануэля Макрона, такие прививки начнут делать уже в начале декабря 2021 года.

"Если вы были вакцинированы более полугода назад, призываю вас записаться на прием сейчас", - сказал президент Франции.

В сентябре Франция начала ревакцинацию людей от 65 лет. Дополнительную дозу прививки уже сделали 3,3 млн человек из 7,7 млн, имевших на это право.

Паспорт вакцинации необходим для посещения ресторанов, кафе, тренажерных залов, кинотеатров и театров, массовых мероприятий.

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