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Во Франции депутаты призывают расследовать вероятное финансирование партии Марин Ле Пен Россией

24 сентября, 2022 суббота
18:03
Мир

Во Франции депутаты призывают расследовать возможное финансирование партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" Россией

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что члены Национальной ассамблеи Франции призвали президента нижней палаты парламента страны создать следственный комитет, который займется расследованием предполагаемого тайного финансирования Россией партии Марин Ле Пен "Национальное объединение".

Депутаты из партии президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед!" также отметили, что партия пророссийской депутата Марин Ле Пен "Национальное объединение" до сих пор выплачивает кредит, предоставленный ей российскими банками.

"Эти факты четко указывают на желание России влиять на французские публичные дебаты… они требуют создания следственного комитета, чтобы установить, получали ли французские политические партии – и какие именно – выгоду от российского финансирования", – написали депутаты.

Кроме того, в своем письме президенту нижней палаты парламента депутаты заявили, что их призыв является следствием недавнего рассекречивания разведкой США того факта, что Россия заплатила сотни миллионов евро иностранным политическим партиям, чтобы влиять на выборы в их странах.

  • 14 сентября в CNN сообщили, что с 2014 года Россия потратила минимум $300 млн на подкуп политиков во всем мире. Задачей этого финансирования, полагает источник CNN, было "получить поддержку конкретных политических партий для подрыва демократий во всех этих странах".

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