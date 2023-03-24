Во Франции чиновникам запретили пользоваться TikTok и Netflix на рабочих смартфонах
Государственным служащим во Франции запретили устанавливать и использовать ряд развлекательных приложений на рабочих телефонах
Об этом сообщает министр государственной службы Станислас Герини в Twitter .
"Чтобы обеспечить кибербезопасность наших администраций и государственных служащих, правительство решило запретить развлекательные приложения, такие как TikTok, на профессиональных телефонах государственных служащих", - написал Герини.
По словам министра, у развлекательных приложений нет достаточного уровня кибербезопасности и защиты данных для того, чтобы быть развернутыми на оборудовании администраций. Он также добавил, что запрет вступает в силу немедленно и государственные службы будут следить за его соблюдением.
По данным газеты Le Figaro , ограничение коснется около 2,5 млн чиновников. Полный список запрещенных приложений пока не обнародован, однако известно, что закон касается TikTok, Netflix и Candy Crush.
Исключения будут делаться для профессиональных нужд, таких как коммуникация администрации.
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