Об этом сообщает министр государственной службы Станислас Герини в Twitter .

"Чтобы обеспечить кибербезопасность наших администраций и государственных служащих, правительство решило запретить развлекательные приложения, такие как TikTok, на профессиональных телефонах государственных служащих", - написал Герини.

По словам министра, у развлекательных приложений нет достаточного уровня кибербезопасности и защиты данных для того, чтобы быть развернутыми на оборудовании администраций. Он также добавил, что запрет вступает в силу немедленно и государственные службы будут следить за его соблюдением.

По данным газеты Le Figaro , ограничение коснется около 2,5 млн чиновников. Полный список запрещенных приложений пока не обнародован, однако известно, что закон касается TikTok, Netflix и Candy Crush.

Исключения будут делаться для профессиональных нужд, таких как коммуникация администрации.