Об этом сообщило агентство Reuters.

В частности, сообщается, что уголовный суд Парижа вынес трем мужчинам приговоры от трех до четырех лет заключения с отсрочкой исполнения приговора от одного до двух лет каждому.

Также добавляется, что четвертый мужчина приговорен к шести месяцам лишения свободы условно за хранение оружия. Девять других подсудимых были освобождены.

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Кроме того, известно, что все 13 обвиняемых были членами группы "Les Barjols" в Facebook и находились под судом с 17 января.

Также прокуроры заявили, что члены группировки планировали напасть с ножом на президента Макрона во время церемонии памяти жертв Первой мировой войны в ноябре 2018 года. Их также подозревали в заговоре для нападений на мечети и мигрантов.

Адвокаты обвиняемых умаляли намерения своих клиентов и описывали их как неуклюжих экстремистов, не планирующих никаких действий. Добавляется, что прокуроры имеют 10 дней, чтобы решить, обжаловать ли приговор.