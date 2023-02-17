Во Франции четырех участников ультраправой группы осудили за подготовку покушения на Макрона
Французский суд в пятницу, 17 февраля, признал трех членов ультраправой группировки виновными в сговоре с целью подготовки нападения на президента Эмманюэля Макрона
Об этом сообщило агентство Reuters.
В частности, сообщается, что уголовный суд Парижа вынес трем мужчинам приговоры от трех до четырех лет заключения с отсрочкой исполнения приговора от одного до двух лет каждому.
Также добавляется, что четвертый мужчина приговорен к шести месяцам лишения свободы условно за хранение оружия. Девять других подсудимых были освобождены.
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Кроме того, известно, что все 13 обвиняемых были членами группы "Les Barjols" в Facebook и находились под судом с 17 января.
Также прокуроры заявили, что члены группировки планировали напасть с ножом на президента Макрона во время церемонии памяти жертв Первой мировой войны в ноябре 2018 года. Их также подозревали в заговоре для нападений на мечети и мигрантов.
Адвокаты обвиняемых умаляли намерения своих клиентов и описывали их как неуклюжих экстремистов, не планирующих никаких действий. Добавляется, что прокуроры имеют 10 дней, чтобы решить, обжаловать ли приговор.
- 10 февраля стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности лишения президента России Владимира Путина ордена Почетного легиона.
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