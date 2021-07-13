Во Франции более 900 тыс. человек записались на прививку от COVID из-за ограничения для невакцинированных
Отмечается, что почти миллион французов записались на вакцинацию в ночь на 13 июля, после того как французский президент пообещал сделать посещение ресторанов, кинотеатров и театров за справкой о вакцинации
Об этом пишет Reuters .
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация пока не будет обязательным для широкой общественности, но отметил, что ограничения будут сосредоточены на тех, кто не привит.
Он добавил, что медицинские работники должны сделать прививки до 15 сентября или столкнуться с последствиями.
Станислас Ниокс-Шато, который возглавляет Doctolib, один из крупнейших сайтов в стране, используется для регистрации на вакцинацию, заявил радио RMC, что после объявления президента рекордное количество людей бросилась назначать дату прививки.
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"Через несколько минут на Doctolib было 7500000 соединений. Более 900 тыс. французов назначили себе прививку вчера, что вдвое превышает последний рекорд, датированный 11 мая", - сказал Ниокс-Шато.
В понедельник Макрона заявил, что медицинский талон, необходимый для посещения масштабных мероприятий, теперь будет использоваться гораздо шире, в том числе для посещения ресторанов, кинотеатров и театров.
Замедление темпов вакцинации и резкий рост количества новых инфекций из-за чрезвычайно заразен, ныне доминирующий вариант "Дельта" заставили правительство пересмотреть свою стратегию.
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