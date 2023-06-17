Об этом пишет газета Le Parisien.

16 июня в Париже 20-летнему юноше предъявили обвинение в преступном сговоре с целью совершения террористического акта, после чего он был заключен в тюрьму. Парня подозревают в том, что 27 апреля 2022 года он бросил дымовую шашку в вертолет президента Эмманюэля Макрона в регионе Дуб.

Отмечается, что во время протеста против закона о пенсионной реформе Макрон планировал почтить память Туссена Лувертюра, ведущего деятеля борьбы с рабством, который закончил свою жизнь в заключении в форте Шато-де-Жу. Информация о визите президента попала в СМИ. Противники реформы попытались прорваться к месту прибытия президента.

Тогда военные применили слезоточивый газ, чтобы отбить их. Когда президентский вертолет Puma уже улетал, молодой человек бросил в воздушное судно дымовую шашку.

"Официально идентифицированный юноша был арестован на этой неделе в своем доме взводом наблюдения и вмешательства жандармерии, после чего его поместили под стражу полиции. Антитеррористическая прокуратура обвиняет его в трех вещах, которые могли произойти: он мог уничтожить полицейский вертолет, совершить покушение на жизнь солдат, которые были в вертолете, и, наконец, своим действием мог убить Эмманюэля Макрона", - сообщают во французском издании.

Задержанный говорит, что своим поступком хотел "бросить вызов" Макрону и дать ему понять, что общественность не согласна с его политикой.

Пенсионная реформа и стычки во Франции

В марте французское правительство, избежав голосования в парламенте, повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями: были арестованы более 200 человек.

Также сообщалось, что в Париже произошли столкновения полиции с протестующими, когда продолжалась новая демонстрация против планов правительства Франции.

22 марта состоялась новая забастовка и проведение демонстрации сотнями тысяч французов: перед этим в течение недели в Париже и других городах продолжались стихийные демонстрации, подверглись мусорным бакам и стычки с полицией.

7 апреля в центре Парижа подожгли любимый ресторан Эмманюэля Макрона, произошли столкновения между правоохранителями и активистами.

13 апреля во время митинга протестующие ворвались в штаб-квартиру Louis Vuitton в Париже.

Уже 15 апреля президент Франции подписал закон об увеличении пенсионного возраста, утвердив таким образом предложение правительства. Макрон отверг предложение профсоюзов, которые накануне обратились к нему с просьбой этого не делать.

1 мая по всей территории Франции прошли очередные масштабные акции протеста против пенсионной реформы правительства, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 64 лет. Произошли столкновения между протестующими и полицией. Всего в столкновениях пострадали более 108 полицейских.