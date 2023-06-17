Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Во Франции арестовали юношу, подозреваемого в покушении на Макрона

Во Франции арестовали юношу, подозреваемого в покушении на Макрона

17 июня, 2023 суббота
17:00
Мир

Парижская полиция обвиняет в попытке покушения на лидера Франции Эмманюэля Макрона 20-летнего парня, бросившего дымовую шашку в вертолет президента

Об этом пишет газета Le Parisien.

16 июня в Париже 20-летнему юноше предъявили обвинение в преступном сговоре с целью совершения террористического акта, после чего он был заключен в тюрьму. Парня подозревают в том, что 27 апреля 2022 года он бросил дымовую шашку в вертолет президента Эмманюэля Макрона в регионе Дуб.

Отмечается, что во время протеста против закона о пенсионной реформе Макрон планировал почтить память Туссена Лувертюра, ведущего деятеля борьбы с рабством, который закончил свою жизнь в заключении в форте Шато-де-Жу. Информация о визите президента попала в СМИ. Противники реформы попытались прорваться к месту прибытия президента.

Тогда военные применили слезоточивый газ, чтобы отбить их. Когда президентский вертолет Puma уже улетал, молодой человек бросил в воздушное судно дымовую шашку.

"Официально идентифицированный юноша был арестован на этой неделе в своем доме взводом наблюдения и вмешательства жандармерии, после чего его поместили под стражу полиции. Антитеррористическая прокуратура обвиняет его в трех вещах, которые могли произойти: он мог уничтожить полицейский вертолет, совершить покушение на жизнь солдат, которые были в вертолете, и, наконец, своим действием мог убить Эмманюэля Макрона", - сообщают во французском издании.

Задержанный говорит, что своим поступком хотел "бросить вызов" Макрону и дать ему понять, что общественность не согласна с его политикой.

Пенсионная реформа и стычки во Франции

В марте французское правительство, избежав голосования в парламенте, повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями: были арестованы более 200 человек.

Также сообщалось, что в Париже произошли столкновения полиции с протестующими, когда продолжалась новая демонстрация против планов правительства Франции.

22 марта состоялась новая забастовка и проведение демонстрации сотнями тысяч французов: перед этим в течение недели в Париже и других городах продолжались стихийные демонстрации, подверглись мусорным бакам и стычки с полицией.

7 апреля в центре Парижа подожгли любимый ресторан Эмманюэля Макрона, произошли столкновения между правоохранителями и активистами.

13 апреля во время митинга протестующие ворвались в штаб-квартиру Louis Vuitton в Париже.

Уже 15 апреля президент Франции подписал закон об увеличении пенсионного возраста, утвердив таким образом предложение правительства. Макрон отверг предложение профсоюзов, которые накануне обратились к нему с просьбой этого не делать.

1 мая по всей территории Франции прошли очередные масштабные акции протеста против пенсионной реформы правительства, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 64 лет. Произошли столкновения между протестующими и полицией. Всего в столкновениях пострадали более 108 полицейских.

Франция
Эмманюэль Макрон
Читайте также:
Дмитро Медведєв
14 июня, 2023 среда
Медведев заявил, что демилитаризованная зона между РФ и Украиной должна проходить около Львова
ЗАЕС
16 июня, 2023 пятница
Зеленский заявил, что РФ хочет взорвать ЗАЭС, чтобы мир заставил Украину остановить войну
17 июня, 2023 суббота
В России из-за подрыва Каховской ГЭС растет недовольство войной в Украине, - ISW
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.14
    Продажа 40.91
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
17 июня
17:07
В Мелитополе пьяные россияне обстреляли оккупационную полицию и ФСБ
16:37
Делегация ЮАР прибыла в Петербург для переговоров с Путиным
16:05
Французский телеканал снял репортаж с позиций российских военных на оккупированных территориях
16:02
OPINION
Теракт РФ по разрушению Каховской ГЭС отразится на инфляции
15:50
В Кременчуге на мясокомбинате произошла утечка аммиака: есть пострадавшие
15:39
Из-за подрыва Каховской ГЭС Нацпарки "Великий Луг" и "Каменская Сечь" превращаются в пустыню
15:04
Обновлено
В Уганде боевики, подчиненные ИГИЛ, напали на школу: по меньшей мере 41 погибший
15:01
Обновлено
На угольной шахте в Павлограде произошел взрыв, трех человек госпитализировали
14:55
ПриватБанк
Ночью не будут работать карты, терминалы и банкоматы: ПриватБанк проводит регламентные работы
14:43
Россияне атаковали Константиновку на Донетчине: ранены женщина и 9-летний ребенок
14:28
Русские военные
На Херсонщине и в Крыму среди окупантов ширится холера, - движение "Атеш"
14:05
Эксклюзив
Пригожина могут отправить на фронт и там убить, а списать на Украину, - Фейгин
14:01
OPINION
Угрожая ядеркой, Россия забывает об ответном ударе
14:00
Эксклюзив
Украина стала на путь к освобождению Крыма, - генерал Ходжес
13:57
Обновлено
В приграничной деревне на Харьковщине россияне убили ракетой четырех человек
13:20
На Одесчине категорически запретили купаться и ловить рыбу
12:26
Жительница Глухова через своего родственника в РФ рассказывала ФСБ подробности прилетов
12:02
OPINION
Неожиданные победители
11:53
Maxar опубликовала новые спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС
11:30
На западе Франции произошло землетрясение силой более 5 баллов
10:56
Эксклюзив
Есть подозрение, что в Беларусь завезен стратегический ядерный комплекс "Тополь-М" радиусом действия 12 тыс. км, - основатель "Белого легиона"
10:46
В Херсонской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов, однако уровень воды снижается
10:35
В сутки российская армия обстреляла 10 областей: есть пострадавшие, 7 человек погибли. Ситуация в регионах
10:29
Россия получила временное преимущество в авиации на юге Украины, - британская разведка
10:22
Эксклюзив
В Черном море находятся две ракетоносители РФ, - Плетенчук
10:05
Минобороны: Украина перехватывает инициативу на поле боя, но нужно оружие дальностью до 200 км
10:05
OPINION
Украина в НАТО: компромисс от Столтенберга
09:36
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о намерении вернуться в грузинскую политику
09:19
Испанский стартап PLD Space в последний момент упразднил запуск ракеты-носителя Miura-1
09:00
Анонс
Отбор на Евро-2024: расписание матчей и трансляций 17 июня
08:54
Эксклюзив
Судилище РФ над азовцами - это военное преступление, нужно задавать вопросы перед международными партнерами, способствовавшими выходу бойцов из Мариуполя, - Чалый
08:47
США поддерживают усилия по развитию "зрелых" китайско-южнокорейских связей, - МИД Южной Кореи
08:16
Полномасштабное вторжение в Украину: за сутки Россия потеряла 670 военных, 12 танков и вертолет
08:06
Обзор
Конец национализма, кто убил Аллу Горскую и маты для малышей – 5 книг не для слабых или малодушных
08:03
OPINION
Африканский "мирный план" бесперспективен
08:00
Квалификация Евро-2024: результаты всех матчей 16 июня
07:12
Япония
Представители более 20 японских компаний планируют посетить конференцию по восстановлению Украины в Лондоне
06:58
ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по сосредоточению личного состава противника и уничтожили вражеский вертолет Ка-52, - Генштаб
06:31
НАТО
НАТО создало центр защиты морской инфраструктуры из-за угрозы российских диверсий
06:23
ISW: Заявления РФ о передаче ядерного оружия закрепляют военный контроль над Беларусью
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV